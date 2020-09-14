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    • 14.09.2020 18:26
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    'da hakkında yakalama kararı bulunan zanlısı tutuklandı

    Kaçakçılık ve ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Muratpaşa ilçesinde olduğunu tespit edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan zanlısı tutuklandı.

    AA
    Antalya'da FETÖ zanlısı tutuklandı

    'da üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan zanlı tutuklandı.

    Kaçakçılık ve ekipleri, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve üyelerinin yakalanması çalışmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan F.Ç'nin Muratpaşa ilçesinde olduğunu tespit etti.

    Polis ekiplerince gözaltına alınan ve kamudaki görevinden ihraç edildiği belirtilen şüpheli, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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