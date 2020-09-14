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    • 14.09.2020 13:19
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    'a izine gelen da hayatını kaybetti

    ’dan memleket 'a izne gelen Piyade Uzman (23), geçirdiği trafik sı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    DHA
    Uzman çavuşun acı ölümü!

    'un Atakum ilçesi İncesuyalı Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen da Merkez Ulaştırma Komutanlığı'nda görevli 3 yıllık Uzman 'ın kullandığı 55 ABL 37 plakalı kamyonet, Kasım Y. 'nin (48) kullandığı 57 HC 620 plakalı kamyona arkadan çarptı.

    Kazada sürücü ve kardeşi Caner Özkan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Taner Özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özkan, bugün toprağa verildi.

    Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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