Samsun'un Atakum ilçesi İncesuyalı Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen kazada Diyarbakır Merkez Ulaştırma Komutanlığı'nda görevli 3 yıllık Uzman Çavuş Taner Özkan'ın kullandığı 55 ABL 37 plakalı kamyonet, Kasım Y. 'nin (48) kullandığı 57 HC 620 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada sürücü uzman çavuş ve kardeşi Caner Özkan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Taner Özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özkan, bugün toprağa verildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.