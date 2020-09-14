Suriye'nin kuzeyinde seyir halindeki Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıda bir Kızılay personeli şehit oldu, bir personel yaralandı.



Suriye'de yardım çalışmaları esnasında @Kizilay aracına yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da şifa diliyorum.



Mazlum coğrafyalardaki iyilik neferlerimize saldıran eli kanlı katilleri kınıyorum.



Milletimizin başı sağ olsun🇹🇷 https://t.co/n6CD3e7uKg — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 14, 2020

Olaya ilişkin bir paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Suriye'de yardım çalışmaları esnasında Kızılay aracına yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da şifa diliyorum. Mazlum coğrafyalardaki iyilik neferlerimize saldıran eli kanlı katilleri kınıyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

