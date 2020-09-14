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    • 14.09.2020 14:25
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    'tan 'de şehit olan personeli için başsağlığı mesajı

    : 'de yardım çalışmaları esnasında aracına yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da şifa diliyorum.

    'nin kuzeyinde seyir halindeki Türk aracına düzenlenen silahlı saldırıda bir Kızılay personeli şehit oldu, bir personel yaralandı.

    Olaya ilişkin bir paylaşımda bulunan Berat Albayrak, "Suriye'de yardım çalışmaları esnasında Kızılay aracına yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da şifa diliyorum. Mazlum coğrafyalardaki iyilik neferlerimize saldıran eli kanlı katilleri kınıyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

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