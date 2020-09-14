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    • 14.09.2020 14:55
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    e yakalanan 'li Başkanı 'in sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama

    e yakalanan ’li Başkanı ’in sağlık durumu ile ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Böcek’in akciğerlerinde iyileşme görüldüğü bildirildi.

    Muhittin Böcek'in sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama

    Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, " Büyükşehir Belediye Başkanımız 'in 7 Eylül 2020 tarihinden itibaren yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, bugün çekilen tomografide akciğerlerinde iyileşme izlenmektedir." ifadelerine yer verildi.

    Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla, Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş ve herkese maske, hijyen ile sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunmuştu.

    Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede sağlık durumu takip edilen Başkan Böcek, durumu kötüleşince yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

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