Türkiye, yerli ve milli savunma sanayine hız verdi. Geliştirdiği İHA ve SİHA'lar ile dünyanın nefesini kesti. Irak ve Suriye'deki operasyonlarda kullanılan yerli İHA'lar teröristlerin inlerini yerle bir etti. Türkiye'nin bu gücü, Rusya'nın da Ruslar, yerli İHA ve SİHA'larımıza göz dikti. "Türkiye, ABD ile yarışacak noktada, biz çok geride kaldık" dedi ilgisini çekti. Askeri sanayi dergisi Voenno-Promışlennıy Kuryer, Türkiye'nin İHA ve SİHA üretiminde ABD ile yarıştığını söyledi. "Türk İHA'ları Rus hava savunma sistemlerini avladı" dedi. ABD'li Breaking Defense dergisi de 2018'deki analizinde insansız hava aracı teknolojisinde ABD, Çin, İran ve Türkiye'nin başarılı olduğunu söylemişti.