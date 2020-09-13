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    • 13.09.2020 Gazete
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    Ruslar, yerli İHA ve ’larımıza göz dikti! ", ile yarışacak noktada, biz çok geride kaldık"

    , yerli ve milli savunma sanayine hız verdi. Geliştirdiği İHA ve 'lar ile dünyanın nefesini kesti. ve 'deki operasyonlarda kullanılan yerli İHA'lar teröristlerin inlerini yerle bir etti. Türkiye'nin bu gücü, 'nın da Ruslar, yerli İHA ve SİHA'larımıza göz dikti. "Türkiye, ile yarışacak noktada, biz çok geride kaldık" dedi ilgisini çekti.

    Dikkat çekiyo'Rus'
    Türkiye, yerli ve milli savunma sanayine hız verdi. Geliştirdiği İHA ve 'lar ile dünyanın nefesini kesti. ve 'deki operasyonlarda kullanılan yerli İHA'lar teröristlerin inlerini yerle bir etti. 'nin bu gücü, 'nın da Ruslar, yerli İHA ve SİHA'larımıza göz dikti. "Türkiye, ile yarışacak noktada, biz çok geride kaldık" dedi ilgisini çekti. Askeri sanayi dergisi Voenno-Promışlennıy Kuryer, Türkiye'nin İHA ve SİHA üretiminde ABD ile yarıştığını söyledi. "Türk İHA'ları Rus hava savunma sistemlerini avladı" dedi. ABD'li Breaking Defense dergisi de 2018'deki analizinde insansız hava aracı teknolojisinde ABD, , ve Türkiye'nin başarılı olduğunu söylemişti.

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    Haberler Güncel Ruslar, yerli İHA ve SİHA’larımıza göz dikti! "Türkiye, ABD ile yarışacak noktada, biz çok geride kaldık"
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