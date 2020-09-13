Konya'da, bir mühendislik firmasının ortağı olan Emel Gümüş, geçen 4 Eylül'de kırmızı ışıkta duramayınca, önündeki araca, o araç da ışıklarda duran Samet Kurt'un otomobiline arkadan çarptı. Sürücü Kurt, eşi Teslime Kurt ve bebek koltuğundaki kızı Aybüke Kurt (2) yaralandı. Beyin kanaması geçiren küçük kız tedavi altına alındı. Gümüş'ün 1.20 promil alkollü olduğu, bir hafta önce de yine alkollüyken trafik kazasına karıştığı için ehliyetine 6 ay el konulduğu ortaya çıktı. Adli kontrolle serbest bırakıldı.

Baba Kurt "Kızım beyin kanaması geçirdi. Şu an yoğun bakımda, durumu çok kritik. Adalet istiyoruz. Bir hafta önce alkollü kaza yaptığı için ehliyetine el konulan sürücü, yine alkollü ve ehliyeti olmadığı halde direksiyona geçmiş. Nasıl serbest bırakılıyor" diye haykırdı. İtiraz üzerine şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

HALİT TURAN