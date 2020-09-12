KPSS Alan Bilgisi soru cevapları ne zaman açıklanacak? 12 Eylül KPSS soru cevapları yayınlandı mı?

KPSS soru cevapları yayınlandı mı? 12 Eylül KPSS Alan Bilgisi soru cevapları ne zaman açıklanacak? 3 oturum halinde düzenlenen ve 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi soru cevapları merak ediliyor. Sınavda karşılarına çıkan soruların doğru cevaplarını merak eden adaylar KPSS Alan Bilgisi sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor.

KPSS ALAN BİLGİSİ SORU CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada geride bıraktığımız hafta yapılan KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri ile bu hafta sonu yapılan KPSS Alan Bilgisi 1, 2 ve 3 oturum soru ve cevaplarının 14 Eylül Pazartesi günü öğrencilerin erişimine açılacağını duyurdu.