











'MİLLİ İRADE DÜŞMANLIĞI YAPMALARINI İBRETLE İZLİYORUZ'

12 Eylül öncesinde darbeye zemin hazırlamak için yükseltilen şiddet ortamında kaybedilen insanları bugün büyük üzüntüyle hatırladıklarını belirten Altun, "Sadece bir avuç darbecinin ve vesayet odağının kazançlı çıktığı kanlı dönemin sorumluları milletin vicdanında her daim lanetle anılacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye darbeler ve darbecilerle mücadelede, tarihimizin en güçlü dönemini yaşamaktadır. Buna rağmen bugün bile bazı kesimlerin darbeyi lanetleme bahanesiyle milli irade düşmanlığı yapmalarını da ibretle izliyoruz.









İster içeride ister dışarıda milli irade düşmanlığı yapanların en temel meselesinin büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yürüyüşünü engelleme, küresel bir güç olma yarışındaki ülkemizi durdurma gayreti olduğunu biliyoruz. Yine biliyoruz ki, milletimiz bu düşmanlığa geçit vermez. Milletimizin güçlü iradesi darbelere, darbecilere, onların dışarıdaki hamilerine ve siyasal alandaki işbirlikçilerine gereken dersi vermeye muktedirdir. Söz de karar da aziz milletimizindir" ifadelerini kullandı.

