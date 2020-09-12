Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından, ASELSAN ile TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen "Minyatür Bomba"ya ilişkin son gelişmeleri paylaştı.



Minyatür Bombanın atışlı testleri sürüyor. 💥



Geliştirilen çoklu taşıma salanıyla bir F-16 kanadında 4 bomba taşınabilecek. Delici ve parçacık etkili olarak iki farklı harp başlığı olacak 145 kiloluk Minyatür Bombayı İHA'larımıza da entegre etmeyi hedefliyoruz. 🇹🇷



➡️ @aselsan pic.twitter.com/vGjQNb85gI — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) September 12, 2020

Minyatür Bomba'nın atışlı testlerinin sürdüğü bilgisini veren Demir, "Geliştirilen çoklu taşıma salanıyla bir F-16 kanadında 4 bomba taşınabilecek. Delici ve parçacık etkili olarak iki farklı harp başlığı olacak 145 kiloluk Minyatür Bomba'yı İHA'larımıza da entegre etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



