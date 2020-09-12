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    • 12.09.2020 14:18
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    İHA'lara beton delen 145 kiloluk "" geliyor

    Cumhurbaşkanlığı Başkanı , atışlı testleri süren ve F-16'ların vurucu gücünü artıracak ""nın insansız hava araçlarına (İHA) da entegre edilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

    İHA'lara 145 kiloluk Minyatür Bomba geliyor

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından, ASELSAN ile TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen "Minyatür Bomba"ya ilişkin son gelişmeleri paylaştı.


    Minyatür Bomba'nın atışlı testlerinin sürdüğü bilgisini veren Demir, "Geliştirilen çoklu taşıma salanıyla bir F-16 kanadında 4 bomba taşınabilecek. Delici ve parçacık etkili olarak iki farklı harp başlığı olacak 145 kiloluk Minyatür Bomba'yı İHA'larımıza da entegre etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



    BİR METRE KALINLIĞINDAKİ BETONU DELEBİLİYOR
    Demir, Minyatür Bomba Geliştirme Projesi'ne ilişkin bir de video paylaştı.


    Videodaki bilgilere göre, Minyatür Bomba INS/GPS güdümlü olarak geliştirildi ve kanatçık hareketleriyle güdüm kontrolü yapabiliyor. 100 kilometre maksimum menzili bulunan bomba, 65 kilometre menzille güçlendirilmiş 1 metre kalındığında betonu delebiliyor. Minyatür Bomba'nın, F-16'ların yanı sıra entegre edilmesi halinde İHA'ların vurucu gücünü de artırması bekleniyor.
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