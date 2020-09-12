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    • 12.09.2020 Gazete
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    gazetesine saydırdı

    Piyanist , gazetesine röportaj verdi. Kendisinin hedef tahtasına konulduğunu belirterek ağzına geleni söyledi...

    Fazıl saydırdı

    Yeni kitabıyla ilgili gazetesine röportaj veren piyanist Fazıl Say, küplere bindi. Sözlerinin manşete taşınma şekliyle ilgili sert tepki gösterdi. Provokatif haberleriyle birçok kesimin tepkisini çeken Sözcü'nün 'çarpıcı manşet tutkusu' nedeniyle kendisini hedef tahtasına koyduğunu belirten Say, "Ben de bir dönem Türkiye'den kaçmayı düşündüm ama sonra doğru bildiklerimin mücadelesini vermek için kaldım" cümlesinin "Türkiye'den kaçmayı düşündüm" şeklinde manşete taşındığını aktararak "Bu manşeti okuyan biri bana küfrü basar" dedi.

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