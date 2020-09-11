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    • 11.09.2020 14:50
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    Başkanı Şentop'tan önemli görüşme

    Başkanı , Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile Meclis'te bir araya geldi. Şentop, Gafarova ile makamında görüşme gerçekleştirdi.

    TBMM Başkanı Şentop'tan önemli görüşme

    Başkanı , Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile Meclis'te bir araya geldi.
    TBMM Başkanı Şentop, seçildikten sonra ilk resmi yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiren Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'yı ağırladı. Şentop Gafarova'yı, Meclis başkanlık makamı girişinde karşıladı. Şentop, Gafarova ile makamında görüşme gerçekleştirdi.

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