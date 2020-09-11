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    • 11.09.2020 14:50
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    kimdir? HDP’li vekil Remziye Tosun’a 10 yıl hapis cezası! , nereli?

    kimdir, kaç yaşında, nereli? HDP Milletvekili Remziye Tosun'a, Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi. Son dakika gelişmesinin ardından sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

    takvim.com.tr
    Remziye Tosun kimdir? Remziye Tosun kaç yaşında, nereli?

    Remziye Tosun kimdir? HDP'li vekil Remziye Tosun kimdir, kaç yaşında, nereli? HDP Milletvekili Remziye Tosun'a, Diyarbakır'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verildi.

    REMZİYE TOSUN'A HAPİS CEZASI!

    HDP Milletvekili Tosun'un, Sur ilçesinde 5 yıl önce terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda güvenlik güçlerine teslim olmasının ardından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında yargılandığı davada karar duruşması görüldü.

    Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve Tosun'un katılmadığı duruşmada, avukatı hazır bulundu.

    Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Tosun'un terör örgütü PKK/KCK hiyerarşik yapısına girerek, örgütün gayesi doğrultusunda bilerek ve isteyerek örgütsel faaliyetlerde bulunduğunu gerekçe göstererek, cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

    Tosun'un avukatı müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia ederek, beraati yönünde karar verilmesini talep etti.

    Mahkeme, Milletvekili Tosun'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası ve ceza miktarı gözetilerek yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

    REMZİYE TOSUN KİMDİR?

    1981 Diyarbakır doğumlu olan Remziye Tosun ilkokul mezunudur. Çok iyi düzeyde Kürtçe bilen Tosun, evli ve 4 çocuk annesidir.
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