"Science Focus" internet sitesinin, Çin'in Nancing Üniversitesi Tıp Fakültesinden uzmanların yürüttüğü bir araştırmaya dayandırdığı haberine göre, uzmanlar Kovid-19'u hafif atlatan 19 kişi ve ağır geçiren 7 hastayı belirtilerin ilk görüldüğü tarihten itibaren 7 hafta boyunca takip etti. Hastaların yüzde 80,7'sinde Kovid-19'a karşı çeşitli düzeylerde antikor geliştiği saptandı.
Araştırmada Kovid-19 tedavisi görüp iyileşen kişilerin ürettikleri antikorların virüsü nötralize edici etkisinin 3 ila 4 hafta sonra hızla düşüşe geçtiği tespit edildi.
Araştırmacılar bu bilginin Covid-19'a karşı etkili tedavi ve aşı geliştirme çalışmalarına yardımcı olacağını ifade etti.
Çalışmanın sonuçları "PLOS Pathogens" dergisinde yayımlandı.
Daha önce İngiltere'de yapılan bir çalışma, Covid-19'u yenerek edinilen bağışıklığın birkaç ay etkili olduğunu ortaya koymuştu.
KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?
COVID-19, farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir.
EN YAYGIN SEMPTOMLAR:
Ateş
Kuru öksürük
Yorgunluk
DAHA SEYREK GÖRÜLEN SEMPTOMLAR:
Ağrı ve sızı
Boğaz ağrısı
İshal
Konjunktivit
Baş ağrısı
Tat alma veya koku duyusunun kaybı
Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi
CİDDİ SEMPTOMLAR:
Solunum güçlüğü veya nefes darlığı
Göğüs ağrısı veya göğüste baskı
Konuşma veya hareket kaybı
Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın.
Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir.
Virüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları göstermeye başlar. Bununla birlikte, bu süre 14 günü bulabilir.