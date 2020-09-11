Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Eylül ayının ilk günlerinden itibaren koronavirüs vaka sayılarında artış görülmesiyle birlikte vatandaşların aklına gelen sorulardan birisi de hafta sonu sokağa çıkma yasağının tekrar uygulanıp uygulanmayacağı oldu. Milyonlarca vatandaş konuyla ilgili yapılan son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, 12-13 Eylül Cumartesi Pazar yasak olacak mı? İşte detaylar...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Ankara başta olmak üzere 7 ilde görülen pandemi artışı nedeniyle sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak bu konuda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarından resmi bir açıklama yapılmadı.