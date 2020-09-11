Kırtasiye ödeneği yattı mı? 2020 kırtasiye eğitim ödeneği ne zaman yatar? Kırtasiye ödeneğinin yatıp yatmadığı öğretmenler tarafından sorgulanıyor. Göreve başlayacak öğretmenler, kırtasiye ödeneklerinden faydalanabilecek. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara ödeniyor.

KIRTASİYE ÖDENEĞİ YATTI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen yazıya göre; öğretmenlerin alacağı kırtasiye parası yani eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği 7 Eylül tarihinden yatmaya başlandı. Ödeneklerin yatırılıp, yatırılmadığı banka hesapları üzerinden kontrol edebilecek.