Kırtasiye ödeneği yattı mı? 2020 kırtasiye eğitim ödeneği ne zaman yatar? Kırtasiye ödeneğinin yatıp yatmadığı öğretmenler tarafından sorgulanıyor. Göreve başlayacak öğretmenler, kırtasiye ödeneklerinden faydalanabilecek. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara ödeniyor.
KIRTASİYE ÖDENEĞİ YATTI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen yazıya göre; öğretmenlerin alacağı kırtasiye parası yani eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği 7 Eylül tarihinden yatmaya başlandı. Ödeneklerin yatırılıp, yatırılmadığı banka hesapları üzerinden kontrol edebilecek.
KIRTASİYE ÖDENEĞİ NE KADAR?
Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için %2,5 zam yapılmıştı.
Kararda açıklanan ilgili madde: Öğretim yılına hazırlık ödeneği Madde 11- (1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılma hazırlık ödeneği; 2020 yılında 1.210 TL, 2021 yılında 1.250 TL olarak ödenir. Yapılacak ödemeden binde 8 damga vergisi kesildikten sonra kadrolu öğretmenlere 1.200,32 TL net ödeme yapılacak. Sözleşmeli öğretmenlerin ayrıca SGK kesintisi olduğundan bu öğretmenlere net olarak 1.032,28 TL ödeme yapılıyor.
KIRTASİYE ÖDENEĞİ NE KADAR?
Öğretim yılına hazırlık ödeneği, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara ödenir.