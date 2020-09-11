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    • 11.09.2020 Gazete
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    Şehit edilen memuru 'in si cezaya feryat etti

    Uyuşturuculu halde kullandığı araçla memuru Keleş’i şehit eden sanık, az ceza aldı. Gözü yaşlı aile, isyan bayrağını açtı.

    Ana feryat

    İzmir Gaziemir'de (28) yönetimindeki minibüs, yolun karşısına geçen memuru 'e (28) çarptı. Keleş, 8 gün sonra yaşam savaşını kaybederek şehit oldu. Tutuklanan Sedat Ayverdi'nin olay anında kullandığı uyuşturucu maddenin ve alkolün etkisinde olduğu bildirildi. Ama avukatının itirazı üzerine serbest bırakıldı. 30'uncu Asliye Mahkemesi'nde 4 yıl 5 ay 10 gün ceza aldı. Heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. öldüren kişinin ağır ceza almasını istediğini söyleyen Güler Keleş (54) ise, "Kızımın canı bu kadar ucuz muydu. Gece gündüz demeden ağlıyoruz. Uyku yüzü görmüyoruz" diye gözyaşı döktü.

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