İzmir Gaziemir'de Sedat Ayverdi (28) yönetimindeki minibüs, yolun karşısına geçen polis memuru Buket Keleş'e (28) çarptı. Keleş, 8 gün sonra yaşam savaşını kaybederek şehit oldu. Tutuklanan Sedat Ayverdi'nin olay anında kullandığı uyuşturucu maddenin ve alkolün etkisinde olduğu bildirildi. Ama avukatının itirazı üzerine serbest bırakıldı. 30'uncu Asliye Mahkemesi'nde 4 yıl 5 ay 10 gün ceza aldı. Heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Kızını öldüren kişinin ağır ceza almasını istediğini söyleyen anne Güler Keleş (54) ise, "Kızımın canı bu kadar ucuz muydu. Gece gündüz demeden ağlıyoruz. Uyku yüzü görmüyoruz" diye gözyaşı döktü.