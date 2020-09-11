Rüyada yanardağ görmek nasıl tabir edilir? Rüyada yanardağ patlaması görmek neye işaret?

RÜYADA YANARDAĞ GÖRMEK NE DEMEK?



Rüyada yanardağ görmek, sabrın taşmasına işaret eder. Bazen gizli bir sırrın açığa çıkmasına, ani bir öfkeye; bazen de, tartışmaya, zarara uğramaya yorumlanır. Kimi zaman bol kazanca, yanlış bir evliliğe; kimi zaman da ateşli bir hastalığa, beklenmedik acı bir habere işaret sayılır. Rüyada yanardağ görmek; yakın dost ve akrabalarınızla bir nedenden dolayı tartışacağınıza yorumlanır.

RÜYADA YANARDAĞ PATLAMASI GÖRMEK NEYE İŞARET?



Rüyada yanardağın patladığını görmek, genç bir erkek için, yeni tanıştığı birisiyle aşk yaşayacağına ama bu aşkın mutluluk getirmeyeceğine yorumlanır. Bu rüya orta yaşlı biri için, gönülsüz olarak çevresinin değişeceğine işaret eder. Genç bir kadın için ise, çok seveceği iyi fakat iyi huylu olmayan birisiyle evleneceğine yorumlanır. Bir yanardağın gürültüyle faaliyete geçmesi önemli birisiyle bir sorun hakkında görüşme yapmak demektir.

Rüyada yanardağın patladığını görmek, genç bir erkek için, yeni tanıştığı birisiyle aşk yaşayacağına ama bu aşkın mutluluk getirmeyeceğine yorumlanır. Bu rüya orta yaşlı biri için, gönülsüz olarak çevresinin değişeceğine işaret eder. Genç bir kadın için ise, çok seveceği iyi fakat iyi huylu olmayan birisiyle evleneceğine yorumlanır. Bir yanardağın gürültüyle faaliyete geçmesi önemli birisiyle bir sorun hakkında görüşme yapmak demektir.