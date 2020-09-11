Gerçekte de var olan yanardağlar patladığında ürkütücü olur. Zaman zaman rüyaya da girebilen yanardağın bazen patladığı, bazen patlamasının geçmiş ve sönmüş olduğu, bazen lavını görmek gibi durumlar yaşanabilir. Arama motorları üzerinden araştırılan Rüyada yanardağ görmek nasıl tabir edilir? Rüyada yanardağ patlaması görmek neye işaret? Sorularının yanıtını haberimizde derledik.
RÜYADA YANARDAĞ GÖRMEK NE DEMEK?
Rüyada yanardağ görmek, sabrın taşmasına işaret eder. Bazen gizli bir sırrın açığa çıkmasına, ani bir öfkeye; bazen de, tartışmaya, zarara uğramaya yorumlanır. Kimi zaman bol kazanca, yanlış bir evliliğe; kimi zaman da ateşli bir hastalığa, beklenmedik acı bir habere işaret sayılır. Rüyada yanardağ görmek; yakın dost ve akrabalarınızla bir nedenden dolayı tartışacağınıza yorumlanır.
RÜYADA YANARDAĞ PATLAMASI GÖRMEK NEYE İŞARET?
Rüyada yanardağın patladığını görmek, genç bir erkek için, yeni tanıştığı birisiyle aşk yaşayacağına ama bu aşkın mutluluk getirmeyeceğine yorumlanır. Bu rüya orta yaşlı biri için, gönülsüz olarak çevresinin değişeceğine işaret eder. Genç bir kadın için ise, çok seveceği iyi fakat iyi huylu olmayan birisiyle evleneceğine yorumlanır. Bir yanardağın gürültüyle faaliyete geçmesi önemli birisiyle bir sorun hakkında görüşme yapmak demektir.
Rüyada yanardağın patladığını görmek, genç bir erkek için, yeni tanıştığı birisiyle aşk yaşayacağına ama bu aşkın mutluluk getirmeyeceğine yorumlanır. Bu rüya orta yaşlı biri için, gönülsüz olarak çevresinin değişeceğine işaret eder. Genç bir kadın için ise, çok seveceği iyi fakat iyi huylu olmayan birisiyle evleneceğine yorumlanır. Bir yanardağın gürültüyle faaliyete geçmesi önemli birisiyle bir sorun hakkında görüşme yapmak demektir.
RÜYADA LAV FIŞKIRAN YANARDAĞ GÖRMEK
kendisinin amirleri tarafından sevilmediğine, islerinin beğenilmediğine ve daha dikkatli davranması gereğine delalet eder. Yanardağın lavlarının kendi yanma kadar ulaştığını ve nerede ise kendini yakacağını görmek, isinden uzaklaştırılacak kadar kötü bir durumda olduğuna delildir.
Rüyada bir yanardagin lav fiskirttigini görmek, hayatinizda çok heyecanli günler göreceginize, bunlarin yasantiniza oldukça önemli etkisi olacagina, uzun bir yolculu gun ve macerali bir gelecegin sizi bekledigine yorumlanir.
RÜYADA VOLKAN GÖRMEK
Rüyada volkan görmek, değişime, tazelenmeye, yenilenmeye, güzel ve hayırlı olaylar yaşamaya ve mutlu olmaya tabir edilir. Rüya sahibi için hayır getirecek kişilere ve işlere delalet ederken verilen doğru kararlar ve atılan isabetli adımlar sayesinde hayatın her anlamında olumlu şekilde ilerleme göstereceğine ve rüya sahibinin her geçen gün hayal ettiği hayata biraz daha yaklaşacağına alamet eder.
Rüyada volkan lavı görmek, rüyayı gören kişinin isteksiz ve umutsuz olarak bir işe gireceğine ve işin kendi lehine sonuçlanacağına dair en ufak bir ümit kırıntısı taşımadığı halde sürpriz bir şekilde bu işten yana hayır göreceğine ve yüzünün güleceğine işaret eder.
Rüyada volkan patlaması, müjdeli haberlere delalet eder. Geçim sıkıntısının bitmesi, maddi imkânların artması, hayatın ve işlerin kolaylaşması anlamına gelir. Rüya sahibinin beklentilerinin gerçekleşeceğine, işinde de istediği başarıyı yakalayacağına ve kariyerinde zirveye çıkacağına alamet eder.
RÜYADA KRATER GÖRMEK
Rüyada krater görmek, rüyayı gören kişinin itibar ve mevki sahibi olacağına, insanların karşısında saygıyla eğileceği ve onların sevgisine nail olacağı kadar büyük ve güzel işler yapacağına böylelikle sadece makamının değil, gelirinin de artacağına ve dünya malından yana dilediği ve hayal ettiği kadarına sahip olacağına delalet eder.
RÜYADA YANARDAĞDAN KAÇMAK
Rüyada yanardağdan kaçmak, rüyayı gören kişinin zarar edeceğini düşündüğü ve anladığı bir işten geri durup, bu sayede muhtemel bir kayıp yaşamayacağına işaret eder. Bu rüya aynı zamanda kazalardan, belalardan, nazarlardan ve kötü kimselerden uzak durmaya tabir edilir.
RÜYADA LAV PATLAMASI
Rüyada lav patlaması, rüya sahibinin dünyasını, yaşamını, hislerini, düşüncelerini kısacası tüm hayatını değiştirecek kadar güzel bir olay yaşayacağına, bugüne kadar hiç mutlu olmadığı kadar mutlu olacağına, hiç heyecanlanmadığı kadar da heyecanlanacağına işaret eder.