NAVTEX ne demek? NAVTEX ilanı nedir? Sadrazamköy nerede?

NAVTEX ilanı nedir? NAVTEX ne demek? Sadrazamköy nerede? Türkiye, gerilimin yükseldiği Doğu Akdeniz'de yeni bir NAVTEX ilan etti. 12-14 Eylül tarihleri arasında yapılacak atış eğitiminin nerede yapılacağı merak ediliyor. Peki, NAVTEX ilanı nedir? NAVTEX ne demek? Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı belirtildi. Eğitim yapılacak bölgenin koordinatları paylaşıldı.

NAVTEX NEREDE?

Türkiye, Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında 20 saat süreyle Sadrazamköy sahasında atış eğitimi için yeni Navtex ilan ettiğini açıkladı. Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı belirtildi. Eğitim yapılacak bölgenin koordinatları paylaşıldı. Daha önceki Navtex ilanı ile Doğu Akdeniz'de 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı duyurulmuştu.