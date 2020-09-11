NAVTEX ne demek? NAVTEX ilanı nedir? Sadrazamköy nerede?

NAVTEX ilanı nedir? NAVTEX ne demek? Sadrazamköy nerede? Türkiye, gerilimin yükseldiği Doğu Akdeniz'de yeni bir NAVTEX ilan etti. 12-14 Eylül tarihleri arasında yapılacak atış eğitiminin nerede yapılacağı merak ediliyor. Peki, NAVTEX ilanı nedir? NAVTEX ne demek? Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı belirtildi. Eğitim yapılacak bölgenin koordinatları paylaşıldı.
NAVTEX NEREDE?
Türkiye, Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında 20 saat süreyle Sadrazamköy sahasında atış eğitimi için yeni Navtex ilan ettiğini açıkladı. Doğu Akdeniz'de 12-14 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı belirtildi. Eğitim yapılacak bölgenin koordinatları paylaşıldı. Daha önceki Navtex ilanı ile Doğu Akdeniz'de 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacağı duyurulmuştu.
NAVTEX NE DEMEK?
Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır.
Denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemdir. Uluslararası bir faks makinası gibi çalışır. Gemilerde ve teknelerde, mevcut yayınları almaları için Navtex cihazı bulunmalıdır.
Navtex, MF yani orta dalga boyu frekansından yayın yapar. Yaklaşık 400 deniz mili (740 km) mesafeye kadar yayın gönderilebilmektedir. Aynı zamanda GMDSS biriminin ( Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemini ) 'in de bir parçasıdır. Navtex, 4 saatte bir yayın yapar. 10 dakikadan fazla yayın yapılamaz.
Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.
SADRAZAMKÖY NEREDE?
Livera, Kormakitis'in 8 km kuzeybatısında, Kormakit Burnu üzerinde küçük bir köydür. De facto, Kuzey Kıbrıs'ın kontrolü altında. Beşparmak Yolu, Kormakitis Burnu'nda başlıyo
NAVTEX MESAJ FORMATI
Navtex mesajları yayın için Binary kodlama sistemini kullanmaktadır. Bütün Navtex mesajları, mesajın başlangıcını belirten ZCZC harfleriyle başlar. Mesaj B1, B2, B3, B4 serileri kapsamında 4 karakterle devam eder.
B1 Karakteri: İstasyon adını ifade eden harf bulunur.
B2 Karakteri: Gönderilen mesajın içeriğini belirten harf bulunur.
B3, B4 Karakterleri: Mesajın sıra numarasını belirtir.
TÜRK DENİZLERİNDE NAVTEX
Türk karasularında Navtex Mesaj ve Seyir duyuruları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşiongrafi Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından çıkarılmaktadır.
Seyir duyuruları Sivil – Askeri tüm Gemi ve Tekneler için bağlayıcı niteliktedir. bu duyurular aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web sitesinde de yayınlanarak denizcilerin güvenli seyirleri garanti edilmektedir.