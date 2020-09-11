Maske cezası ne kadar? Güncel maske fiyatları ne kadar oldu? Maske takmama cezası!

Maske cezası ne kadar? Maske takmama cezası ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Güncel maske fiyatları ve maske cezası vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısında 81 ili kapsayacak kararların alındığı duyurulmuştu. 81 ilde maske takma zorunluluğu getirilmişti. Peki, maske cezası ne kadar?
MASKE CEZASI HANGİ İLLERDE?
Ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu da bulunuyor.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGE YAYIMLADI
Genelgede, farklı tarihlerde yayımlanan genelgeler ile belirli dezavantajlı gruplara yönelik veya kamuya açık bazı alanlarda herkese maske takma zorunluluğu getirildiği, şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin düzenlemeler yapılarak hangi durum ve şartlarda şehir içi toplu taşıma araçlarının ayakta yolcu alabileceğinin belirlenmesinin il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarına verildiği hatırlatıldı. Yine lokanta restoran, kafe ve benzeri işletmelerin müzik faaliyetlerine kısıtlama getirildiği anımsatıldı.
MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR?
Maske kullanım kurallarına aykırı hareket edenlere bugünden itibaren ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanacak.
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda vali/kaymakamlarca gerekli hassasiyet gösterilecek. Bu cezaların affı olmayacak.
MASKE TAKMAMA CEZASI NEREYE ÖDENİR?
Kolluk birimleri tarafından düzenlenen idari para cezaları Malmüdürlüklerine ya da süreksiz vergi tahsilatına yetkili Vergi Dairelerine ödenebilmektedir. Şayet idari para cezası Belediye tarafından düzenlemiş ise belediye birimlerine ödenmesi gerekmektedir.
Ödeme safhasına gelen ceza tutarı Vergi Dairesi tarafından tahakkuk fişi düzenlenerek kayıtlara işlenmişse interaktif vergi dairesinde (https://ivd.gib.gov.tr) borç bilgileri arasında gözükmekte olup, banka kartı veya kredi kartı ile ödenebilmektedir.
İnteraktif vergi dairesinde borç bilgileri ekranında ceza bedeli gözükmüyorsa, ceza tutarının tahakkuk ettirilmesi için Vergi Dairesine bizzat başvurulması veya interaktif vergi dairesi aracılığıyla elektronik ortamda dilekçe gönderilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, 442 Seri No'lu Tahsilat Genel Tebliğine göre cezanın taksitlendirilmesi veya indirimli olarak ödenmesi kanun yoluna başvuru hakkını yani, dava açma hakkını engellememektedir.
GÜNCEL MASKE FİYATLARI!
Sabah Gazetesi'nden Metin Can'ın haberine göre; Koronavirüsten korunmanın baş aktörü konumundaki maskede büyük bir savaş yaşanıyor. Kısa sürede üretimin artması ve e-ticaretin devreye girmesi, 1 TL olarak belirlenen maske fiyatlarında dengeleri altüst etti. Pazara agresif şekilde giren ve satış kanalı olarak e-ticareti kullanan bazı markalar, fiyatları 10 kuruşa kadar çekti. Ancak fiyatlardaki gerilemeye karşın hijyen ve güvenlik sorunları da hat safhaya ulaşmış durumda. İstanbul Merter ve Tahtakale'de birçok imalathaneye operasyon düzenleyen polis, sağlıksız koşullarda üretim yapan firmaları tespit etti.