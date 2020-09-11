Maske cezası ne kadar? Güncel maske fiyatları ne kadar oldu? Maske takmama cezası!

Maske cezası ne kadar? Maske takmama cezası ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Güncel maske fiyatları ve maske cezası vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısında 81 ili kapsayacak kararların alındığı duyurulmuştu. 81 ilde maske takma zorunluluğu getirilmişti. Peki, maske cezası ne kadar?

MASKE CEZASI HANGİ İLLERDE?

Ülke genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu da bulunuyor.