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    • 11.09.2020 15:04
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    Epilepsi hastasına cinsel saldırı şoku!

    ’da hastane çıkışında yolun karşısında bekleyen kişinin maruz kaldı. Bu sırada epilepsi krizine giren genç kadın, şikâyetçi oldu. Şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Dilek Yaman
    Sabah
    Epilepsi hastasına cinsel saldırı şoku!
    'da hastane çıkışında yolun karşısında bekleyen kişinin maruz kaldı. Olay geçtiğimiz aylarda meydana geldi. S.K., olay günü İstanbul'da bulunan bir hastaneye gitti. Hastane çıkışında kaldırımda eşini bekleyen genç kadın birden kendisine bakan bir şahıs olduğunu fark etti.

    KORKUDAN EPİLEPSİ KRİZİNE GİRDİ

    İddiaya göre bu şahıs elini özel bölgesine götürerek genç kadına dikkatle bakarak üzerine yürümeye başladı. Bu sırada korkuya kapılan genç kadın epilepsi krizine girdi. Etraftaki vatandaşların olay müdahale etmesi sonrası yarı çıplak şekilde genç kadını taciz eden şüpheli gözaltına alındı.

    'CİNSEL BÖLGEME DOKUNDU'

    Polis merkezinde havanın çok sıcak olduğu için üstünü çıkardığı, kesinlikle eliyle cinsel bölgesine dokunmadığını ve kimseyi taciz etmediğini öne sürdü. Genç kadının şikâyeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    3 YIL HAPSİ İSTENİYOR

    Savcılık yürütülen soruşturma sonunda 'Cinsel Taciz' suçundan genç adam hakkında iddianame düzenledi. 3 yıla kadar hapsi istenen genç adam ilerleyen günlerde 'nde hakim karşısına çıkacak.

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