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    • 11.09.2020 12:31
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    Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı

    Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan 7 bin 53 kişiye adli ve idari işlem uygulandığını duyurdu.

    AA
    Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı

    Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında dün 1304 ekibin 21 bin 346 denetim ve rehberlik çalışması gerçekleştirdiğini bildirdi.

    Vali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

    "Sevgili İstanbullular, dün 1304 ekip, 3 bin 670 denetçi ile 21 bin 346 denetim/rehberlik çalışması yaptık. Kurallara uymayıp sağlığımızı tehlikeye atan 7 bin 53 kişiye adli-idari işlem uyguladık. 'Sağlık için hepimiz için.' Kurallara hassasiyetle uyanlara teşekkür ediyorum."

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