



'ÖNÜNÜ AÇIYORLAR AMA ARKASI TIKALI'

Çitlembik Deresi kenarında bir berber dükkanı işleten Cengiz Altlım ise "Bu kış da iyi geçmez. Dere yatağının önünü açıyorlar ama arkası tıkalı. Çözüm olacağını sanmıyorum bu çalışmaların. Vatandaşlar çöp atıyor. Benim dükkanım da çok hasar gördü. Mobilyalar, dolaplar gitti. Çoğu esnaf kapattı dükkanını, gitti. Ben 29 yıldır buradayım. Her yıl bu sorun yaşanıyor" dedi.









