Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 12-13 Eylül sokağa çıkma yasağı olacak mı?

SİVAS

İl Pandemi Kurulu Olağan Değerlendirme Toplantısı, Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, kentteki corona virüsü vakalarının seyri ve alınması gereken tedbirler masaya yatırılarak 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkışları 10.00- 17:00 saatleri arası ile sınırlandırıldı.

KOCAELİ

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 06:00-10:00 ve 16:00-20:00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

Sınırlamaya tabi olan vatandaşlar Kocaeli'de kurulan gıda, giyim, sosyete pazarı gibi tüm semt ve ilçe pazarları, alışveriş merkezleri, sinema, tiyatro, konser, gösteri merkezi gibi yerlere de giremeyecek.

ESKİŞEHİR

Kıymetli hemşehrilerimiz, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 9 Haziran 2020'de almış olduğu karar ile 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız sabah 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmektedir.

* Kurul, 17 Ağustos 2020 tarihinde ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 17.00-19.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmamaları gerektiği konusunda tavsiye kararı almıştır.

* Bu sebeple; 20 Ağustos itibariyle 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın serbest kartları 10.00-17.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında kullanıma açık, bu saat aralıkları dışında ise kullanıma kapalı olacaktır.

KARABÜK

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurul kararında 65 yaş ve üzeri vatandaşların 08.00-10.00 ve 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarının kullanımının kısıtlandığı açıklandı.