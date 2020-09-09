2020 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS ek tercih taban puanlar açıklandı mı? Üniversite ek tercihlerinin ne zaman başlayacağı merak edilmeye başlandı. Kayıt döneminin bitmesiyle birlikte ek tercih döneminin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. YKS sonuçları ardından bu yıl 838.221 kişilik toplam kontenjana 781.165 kişi yerleştirildi. Henüz bir yere yerleştirilmeyen adaylar ise geriye kalan 57 bin kişilik ve kayıt yaptırılmayan kontenjan için ek tercihler yapacak. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2019 yılında YKS yerleştirme sonuçları 6 Ağustos'ta açıklanmış, ek tercihler ise 5-11 Eylül 2019 tarihlerine kadar devam etmişti.

2020 YKS ek tercihlerin önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından henüz bir duyuru yayınlanmadı. Tercih döneminin başlamasıyla birlikte kılavuz duyurulacak.