2020 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS ek tercih taban puanlar açıklandı mı? Üniversite ek tercihlerinin ne zaman başlayacağı merak edilmeye başlandı. Kayıt döneminin bitmesiyle birlikte ek tercih döneminin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. YKS sonuçları ardından bu yıl 838.221 kişilik toplam kontenjana 781.165 kişi yerleştirildi. Henüz bir yere yerleştirilmeyen adaylar ise geriye kalan 57 bin kişilik ve kayıt yaptırılmayan kontenjan için ek tercihler yapacak. Peki, YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
2019 yılında YKS yerleştirme sonuçları 6 Ağustos'ta açıklanmış, ek tercihler ise 5-11 Eylül 2019 tarihlerine kadar devam etmişti.
2020 YKS ek tercihlerin önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından henüz bir duyuru yayınlanmadı. Tercih döneminin başlamasıyla birlikte kılavuz duyurulacak.
KAÇ KONTENJAN BOŞ KALDI?
* Üniversiteye yerleşen toplam öğrenci: 781 bin 165
* 4 yıllık bölümlere yerleşen öğrenci sayısı: 431 bin 380
* 2 yıllık bölümlere yerleşen öğrenci sayısı: 349 bin 885
* Devlet üniversitesi boş kontenjan sayısı: 11 bin 749
* Vakıf üniversitesi boş kontenjan sayısı: 10 bin 578
KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
-Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.
-Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.