"KORONA DÖNEMİNDE..."

Öğrenci ise "Açıklama yapmak durumunda değilim. Mevzu gayet net" şeklinde cevap verdi. Şoförün, "O zaman ben de seni mecbur taşımak zorunda değilim" demesi üzerine öğrenci, "Korana döneminde kimsenin kartını almaya mecbur değilim. Beni indiremezsiniz. Emniyet mensuplarını da çağırabilirsiniz" dedi.

"ARAÇTAN İNER MİSİN?"

Şoför, "Bela mısın? Sen belasın. Aşağı iner misin?" diyerek yeniden öğrencinin araçtan inmesini istedi. Öğrenci ise "Siz şu anda terbiyesizliğinizin farkında mısınız? Kimseden kart rica etmek zorunda değilim. Acelem olduğu için de inemedim" dedi. Bu sırada otobüs son durağı olan Taksim'e geldi. Öğrencinin son durakta otobüsten inmesiyle tartışma sona erdi.