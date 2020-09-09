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    Yerli koronavirüs aşısının çıkacağı tarih belli oldu! "Amacımız 'a kadar piyasaya sürmek"

    Bilimsel ve () Başkanı , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) aşı geliştirme çabaları konusunda, "Amacımız 'a kadar koronavirüse karşı Türk aşısını piyasaya sürmek. Bu bizim sözümüz ve bu doğrultuda çalışıyoruz." dedi.

    AA
    Yerli koronavirüs aşısının çıkacağı tarih belli oldu!

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) aşı geliştirme çabaları konusunda, "Amacımız 2021 Nisan'a kadar koronavirüse karşı Türk aşısını piyasaya sürmek. Bu bizim sözümüz ve bu doğrultuda çalışıyoruz." dedi.

    Mandal, Washington DC merkezli düşünce kuruluşu Türk Miras Vakfının (THO) internet üzerinden düzenlediği, "Tübitak'ın Kovid-19 ve Sonrası için Beraber Yaratmaya Dayalı Yeni Yaklaşımı" başlıklı panelde konuştu.

    10 İLAÇ 8 DE AŞI GELİŞTİRME PROJESİ
    Kovid-19 konusunda da ellerinde 10 ilaç 8 de aşı geliştirme projesi olduğunu belirten Mandal, bu çalışmalar için 49 kuruluşla iş birliği yaptıklarını kaydetti.

    Aşı projelerinden ikisinin hayvan deneyleri aşamasını geçtiğini, üçünün de bu aşamada olduğunu kaydeden Mandal, "Amacımız 2021 Nisan'a kadar Kovid-19'a karşı Türk aşısını piyasaya sürmek. Bu bizim sözümüz ve bu doğrultuda çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

    ALDIĞIMIZ SONUÇ ÇOK TATMİN EDİCİ
    Mandal, Kovid-19 döneminde üniversite ve şirketlerin aşı ve ilaç çalışmaları için ekstra fon mekanizmaları kurduklarını belirterek, "Size ilginç gelebilir ama biz bu kuruluşlara kısıtlı fon sağlasak da aldığımız sonuç çok tatmin edici." görüşünü paylaştı.

    Türkiye'nin aşı geliştirilmesi konusunda da uluslararası kurumlar ve ortakları ile çalıştığını aktaran Mandal, "Türkiye sadece aşı araştırmaları için değil, üretim için de önemli bir merkez olabilir." diye konuştu.
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