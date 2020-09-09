KYK burs başvurusu başladı mı? KYK burs başvuru açıklaması geldi mi?

KYK burs başvurusu başladı mı? 2020 KYK burs başvurusu ne zaman? KYK burs başvuru açıklaması merak ediliyor. Yeni eğitim öğretim döneminde üniversite öğrencileri burs ve kredilerden faydalanmak istiyor. Öğrenciler aldıkları burs ve krediler sayesinde ekonomik anlamda rahat ediyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman?
KYK BURSU NE KADAR?
2020'de kredi ve burs 550 lira olarak ödenecek.
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KYK yurt ve burs başvuruları henüz başlamadı. Bu sene pandemi nedeniyle uzaktan eğitim öne çıkarken, burs ve yurt başvurularında değişiklik olması bekleniyor.
KYKS BURS BAŞVURU AÇIKLAMASI
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:
"Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir."
KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.
KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından yurtkur.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden duyurulur. Başvurular E-Devlet üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER
–Ön lisans öğrencileri,
–Lisans öğrencileri,
–İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
–Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
–ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
–Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.
Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER
Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
–2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
–Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
–Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
–Yabancı uyruklu öğrenciler,
–Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
–Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
–Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
–Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
–Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
–Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler , burstan yararlanamazlar.