Kızı PKK tarafından kaçırılan anne Berlin'de haykırdı: Kızım nerede?

KIZIM NEREDE?

Kızını çok özlediğini belirten Maide T, "Çok düşünceliyim. Acaba benim kızım nerede? Benim kızım ne durumda? Çünkü benim kızım aynı zamanda astım hastası. Şu anda kızımın ne durumda olduğunu çok merak diyorum. Ne gece ne gündüz aklımdan çıkmıyor." diye konuştu.