



'GÜNEŞ ARACILIĞIYLA D VİTAMİNİ ALINMALI'

Prof. Dr. Taşçı, 20'nin altındaki rakamların D vitamininin düşüklüğünü gösteren rakamlar olduğunu belirterek, "10'un altındaki rakamlar önemli seviyede eksiklik olarak bilinir. Hastanın hiçbir yakınması olmasa bile D vitaminin 10'un altında bulunduğu durumlarda kemiklerin döngü için yeterince D vitamini bulamadığını düşünebiliriz. Vücudunun geri kalan fonksiyonlarının da zorlandığını düşünürüz. Bununla ilişkili kanıtlarımız da tam net değil. Başlangıçta çok önemli veriler elde ettik; ama son yıllarda ortaya çıkan daha hedefe yönelik ve detaylı araştırmalar dışarıdan D vitamini alınmasıyla elde edilen faydaların doğal olarak güneş aracılığıyla D vitaminini yükseltmekten çok iyi olmadığını gösterdi. Böyle veriler de mevcuttur. Kendi başınıza eczaneden veya başka bir yerden D vitamini alıp, her ne kadar bunlar reçetesiz yazılsa da kullanmayın. Mutlaka bir sağlık profesyoneline sorun. D vitamini bizim diğer vitaminlerimiz ve mineraller gibi ihtiyaç duyduğumuz mikro besinlerden bir tanesidir. Bazı sistemlere özgü etkilerini yeni yeni anladığımız için bize cazip geliyor" dedi.