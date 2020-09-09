CHP'li İBB'den geri adım! Mescid alanını heykel ile işgal etmişlerdi

CHP İBB YÖNETİMİ; TESCİLİ YAPILAN VE PROJESİ ÇİZİLEN EMİRLER MESCİDİ'NİN ALANINA HEYKEL İNŞA ETTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 4. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu; Sirkeci'de bulunan Emirler Mescidi'nin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine karar verdi. Önceki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurul tarafından tescili yapılan Emirler Mescidi'nin projesi çizildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'nın; Emirler Mescidi'nin bulunduğu alana heykel inşa etti.

İŞTE O SÜREÇ

İstanbul Çevre Kültür ve Tarihi Eserleri Koruma Derneği (İSTED) kamuoyunda Sirkeci Camii veya Emirler Camii olarak bilinen Emirler Mescidi'nin ihyası için İstanbul 4. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvurdu.

Kurul; Emirler Mescidi'nin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine karar verdi. Kurul; Emirler Mescidi'nin tespit ve tescilinin 2863 sayılı yasanın 7. maddesi kapsamında yeterli bulunduğunu, aynı yasanın 6. maddesi gereğince söz konusu mescidin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine hükmetti.

Kararda; 1/5000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı tadilatının uygun olduğuna, söz konusu plan tadilatının meri 1/1000 ölçekli Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı'na işlenmesine, restitüsyon ve rekonstrüksiyon projelerinin Sanat Tarihi raporu ile beraber kurula iletilmesine istendi.