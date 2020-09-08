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    • 08.09.2020 12:05
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    Son dakika: 'tan 'e sevk edilen 40 kilo esrar dedektör köpeklere takıldı

    Son dakika haberine göre, 'ta, polis ekiplerinin iki şüpheli araca dedektör köpeklerin de katılımıyla düzenlediği operasyonda iline sevk edilmek istenen 40 kilogram esrar ele geçirildi.

    40 kilo esrar dedektör köpeklere takıldı
    İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, yapılan çalışmalar neticesinde Uşak üzerinden 'e iki araç ile yüklü miktarda madde sevkıyatı yapılacağı istihbaratına ulaştı. Tespit edilen iki araç, Şeker Fabrikası karşısında bulunan uygulama noktasında ekipler tarafından kontrol edilmek amaçlı durduruldu.



    40 KİLO 550 ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
    Narkotik dedektör köpeği Lito ile yapılan arama esnasında köpeğin araçlardan birinin bagaj kısmına tepki vermesi üzerine aracın bagajında yapılan kontrollerde, 2 çuval içerisinde streç filme sarılı halde paketlenmiş 13 parça toplam 40 kilo 550 gram uyuşturucu esrar maddesi maddesi ele geçirildi. Araçlarda bulunan D.G., Ş.G., S.A. ve F.Y. isimli dört erkek şahıs ise ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.


    Yakalanan şahıslar, önce ifadeleri alınmak üzere emniyete sonrasında da adliyeye sevk edildi.
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    Haberler Güncel Son dakika: Uşak'tan İzmir'e sevk edilen 40 kilo esrar dedektör köpeklere takıldı
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