Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.09.2020 01:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.09.2020 01:33
    ABONE OL

    Son dakika: 'da ! 'dan da hissedildi... | Kandilli rasathanesi son depremler

    Son dakika haberi... Marmara Denizi'nde meydana geldi. Merkez üssü olduğu öğrenilen deprem ve çevre illerden de hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 00.57'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." ifadelerine yer verildi.

    Son dakika haberi... Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. Merkez üssü Tekirdağ olduğu öğrenilen deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi...

    AFAD'DAN AÇIKLAMA
    AFAD'dan yapılan açıklamada, "Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 00.57'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." ifadelerine yer verildi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.57'de Marmara Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin 8,2 kilometre açığında meydana gelen sarsıntının, yerin yaklaşık 9,9 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2020.09.09 00:57:23 40.7033 27.4228 13.7 -.- 4.6 4.3 GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

    2020.09.09 00:50:46 40.7020 27.4237 13.7 -.- 2.2 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

    2020.09.08 23:34:30 40.6995 27.4160 12.4 -.- 2.3 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

    2020.09.08 21:47:16 39.1777 32.9512 12.4 -.- 1.9 -.- ALTILAR-KULU (KONYA) İlksel

    2020.09.08 21:41:05 38.1662 38.6742 7.6 -.- 3.2 3.2 ESENLIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

    2020.09.08 21:22:31 40.0715 44.6595 5.0 -.- 1.9 -.- TURKIYE-ERMENISTAN SINIR BOLGESI İlksel

    2020.09.08 19:33:41 38.2002 38.6507 5.0 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

    2020.09.08 18:15:33 35.9045 28.2143 69.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

    2020.09.08 18:10:29 38.2822 38.7033 21.9 -.- 1.4 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel

    2020.09.08 18:09:38 38.1920 38.6620 7.8 -.- 2.5 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

    2020.09.08 18:06:14 38.1478 38.6472 5.0 -.- 4.3 4.3 BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) REVIZE01 (2020.09.08 18:06:15)

    2020.09.08 17:46:58 38.2773 38.7622 6.0 -.- 2.0 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Tekirdağ'da deprem! İstanbul'dan da hissedildi... | Kandilli rasathanesi son depremler
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri