Son dakika haberi... Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. Merkez üssü Tekirdağ olduğu öğrenilen deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi...

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 00.57'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." ifadelerine yer verildi.