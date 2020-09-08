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    • 08.09.2020 19:30
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    Son dakika: 8 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberi... nı duyurdu. Koca açıklamasında, "Bugün 110.000’den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde." ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca son rakamları açıkladı

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu.

    Koca açıklamasında, "Bugün 110.000'den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde." ifadelerini kullandı.

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