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    • 08.09.2020 22:24
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    Son dakika haberi... ve : 11 orman ının 10'unu kontrol altına aldık

    Son dakika haberi... ve , bugün başlayan orman larına ilişkin yaptığı açıklamada "11 orman yangınının 10'unu kontrol altına aldık" dedi.

    Bakan Pakdemirli'den orman yangınları açıklaması

    Son dakika haberi... ve , bugün başlayan 11 orman ının 10'unu kontrol altına alındığını bildirdi.

    Pakdemirli, Twitter hesabından orman yangınlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

    Bir kıvılcım ile geleceği yakmayın uyarısı yapan Pakdemirli, "Bugün başlayan 11 orman yangınının 10'unu kontrol altına aldık. Kahramanlarımız, #Denizli ve #Hatay yangınlarına büyük bir özveriyle mücadeleye devam ediyorlar." değerlendirmesini yaptı.

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    Haberler Güncel Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 11 orman yangınının 10'unu kontrol altına aldık
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