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    • 08.09.2020 22:30
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    güz döneminde verecek

    Rektörü Prof. Dr. , 2020-2021 eğitim öğretim yılının güz döneminde vereceklerini bildirdi. Üniversitenin internet sitesinde yapılan açıklamada ise 2020-2021 güz döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesinde, eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunda yüz yüze ve aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleri ile yapılmasına karar verildiği vurgulandı.

    O üniversiteden uzaktan eğitim kararı

    Rektörü Prof. Dr. , 2020-2021 eğitim öğretim yılının güz döneminde vereceklerini bildirdi.

    Rektör Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyayı ciddi etkilediğini belirterek, "'deki yayılımını ve öldürücülüğünü sürdürmesi karşısında ve Yüksek Öğretim Kurulu (), ve tavsiyelerine uygun olarak 2020-2021 akademik yılı güz döneminde eğitimin büyük ölçüde uzaktan sürdürülmesinin hepimizin sağlığının korunması bakımından gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. En kısa zamanda yerleşkelerimizde sağlıklı şartlarda eğitimi sürdürmeyi ümit ediyorum." ifadesini kullandı.

    UYGULAMALI EĞİTİMLER ERTELENECEK
    Üniversitenin internet sitesinde yapılan açıklamada ise 2020-2021 güz döneminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesinde, eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunda yüz yüze ve aynı ortamda bulunmaksızın uzaktan ve dijital öğretim yöntemleri ile yapılmasına karar verildiği vurgulandı.

    Uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi, ertelenmemesi durumunda kişisel ekipmanların kullanımının sağlanarak ve gerekli tedbirler alınarak yüz yüze sürdürülmesi önerildiği dile getirilerek, şunlar kaydedildi:

    "Sağlık Bakanlığının yaptığı uyarılar, Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararları ve YÖK'ün salgına dair hazırladığı raporların bize salgın dolayısıyla yüz yüze eğitim-öğretim usulünün 2020-2021 yılı güz döneminde öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız, personelimiz ve diğer paydaşlarımız için önemli bir risk oluşturduğunu göstermektedir. Bütün bu değerlendirmeler sonucunda 2020-2021 güz döneminde bu aşamada yüz yüze yapılmamasına karar verilen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi salgın sürecine bağlı olarak yeniden değerlendirilecek olup, alınacak kararlar paylaşılacaktır."

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