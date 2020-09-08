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    • 08.09.2020 22:49
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    "Dünya Fizyoterapistler Günü"nü kutladı

    , "Düzenli egzersiz ve fiziksel hareket anahtarıdır. Fizyoterapistlerimiz aktif, bağımsız hareket edebilmenin ve daha kaliteli bir yaşamın güvencesidir." ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca'dan Dünya Fizyoterapistler Günü mesajı

    , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü'nü kutladı.

    Düzenli egzersiz ve fiziksel hareketin anahtarı olduğuna işaret eden Koca, şunları kaydetti:

    "Fizyoterapistlerimiz aktif, bağımsız hareket edebilmenin ve daha kaliteli bir yaşamın güvencesidir. Sağlık ordumuzun güzide mensupları fizyoterapistlerimizin Dünya Fizyoterapistler Günü kutlu olsun."

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Dünya Fizyoterapistler Günü"nü kutladı
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