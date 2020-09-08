Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs Bulvarı'nda 10 yıldır market işleten Elif Gültekin, markete müşteri gibi gelen Kürşat Z. tarafından öldüresiye darp edildi. Olay sırasında markette alış veriş için gelen başka bir bayan müşterinin yardımlarıyla kurtulan Elif Gültekin'in saldırı sonucunda sağ gözünün altında yırtık oluşurken, kulağının arkasına ise 5 dikiş atıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Kürşat Z. isimli şahıs nöbetçi savcının ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.

"ÇIKAR GİBİ OLDU SONRA DÖNDÜ BENİ DARP ETTİ"

Kürşat Z.'nin serbest bırakılmasına isyan eden mağdur Elif Gültekin başından geçen olayı anlatarak, "Markette dururken bir müşteri geldi. Sigara ve içki aldı. Daha sonra ise sözlü tacizde bulundu. Kendisini dışarı çıkarmaya çalıştım. Çıkar gibi oldu sonra döndü beni darp etti. Tanımadığım bir şahıs. Cinsel içerikli tacizlerde bulununca bende müdahale ettim. Müdahale edince darp etmeye başladı. Şikayetçi oldum" dedi.

"DARP EDEN KİŞİNİN ALKOLLÜ OLDUĞUNU SANMIYORUM"

Marketi 10 yıldan beri yalnız başına işlettiğini ifade eden Gültekin, "Eşim vefat ettiğinden beri dükkanı yaklaşık 10 yıldır kendim işletiyorum. Biz onuru, şerefi ile iş yapan insanlarız. Beni darp eden kişinin alkollü olduğunu sanmıyorum. Çünkü alkol almış olsa ayakta duramazdı. Bu psikopat gibi birisi. Zaten dükkana yarı çıplak girdi. Emniyetteki ifadesinde de yaptıklarını itiraf etmiş ama bu itirafa karşılık şahıs serbest bırakılıyor" dedi.

''BELKİ BENİ ÖLDÜRECEKTİ''

Yaşanan olaydan başka bir kadın sayesinde kurtulduğunu belirten Gültekin, "Olayın yaşandığı anda bir kadın vardı. O yardım istemeseydi belki beni öldürecekti. Türkiye'de daha kaç kadın ölecek. Ben yetim çocuklarıma bakarken, bu olayla neredeyse öksüz kalacaktı. Devlet ben öldükten sonra mı yakalayacak bunu. Yaşadığım olaydan dolayı, korkudan dolayı marketimi kapattım. Çocuklarımın rızkını kazandığım dükkanım şuanda kapalı" dedi.

İlk gözaltı işleminden sonra serbest bırakılan zanlının yeniden gözaltına alınması için karar çıkarıldı. Kürşat Z.'nin yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

TUTUKLANDI

Muğla Emniyet Müdürlüğü'nün teknik ve fiziki takibi sonucunda Elif Gültekin'e saldıran şahıs Adana'ya kaçarken Muğla ve Adana polisi tarafından yapılan operasyonla yakalandı.