KPSS lisans taban tavan puanları - KPSS 2020 boş kontenjanlar listesi

KPSS 2020/1 tercih ve yerleştirme sonuçlarının açıklanması sonrasında taban puanları ve boş kontenjanlar lsitesi merak ediliyor. KPSS 2020/1 taban puanları, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandı. İşte ÖSYM'nin sayfasındaki KPSS 2020/1 taban puanları listesi (Ön lisans, Lisans ve Ortaöğretim KPSS taban puanları) Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.