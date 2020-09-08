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    • 08.09.2020 14:57
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    karantinaya alındı!

    ’nin Kürtün ilçesine bağlı nedeniyle karantinaya alındı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada Kırgeriş köyünde pozitif vakaların görüldüğü, yapılan filyasyon çalkışmalarında temaslı sayısının yoğun olması üzerine kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyün tamamında 8 Eylül saat 12.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanacağı kaydedildi.

    Gümüşhane bir köy karantinaya alındı!

    Kürtün Kaymakamı Mustafa Ayvat başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla nde bugün saat 12.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.

    Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından duyurulan kararda Kırgeriş köyünde pozitif vakaların görüldüğü, yapılan filyasyon çalkışmalarında temaslı sayısının yoğun olması üzerine kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyün tamamında 8 Eylül saat 12.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanacağı kaydedildi.

    Köy giriş ve çıkışa kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 14 gün süreceği öğrenildi.

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