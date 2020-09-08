Kürtün Kaymakamı Mustafa Ayvat başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla Kırgeriş köyünde bugün saat 12.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından duyurulan kararda Kırgeriş köyünde pozitif vakaların görüldüğü, yapılan filyasyon çalkışmalarında temaslı sayısının yoğun olması üzerine kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyün tamamında 8 Eylül saat 12.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanacağı kaydedildi.

Köy giriş ve çıkışa kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 14 gün süreceği öğrenildi.



