BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanır? BİLSEM 1.2.3. sınıf sonuçları için tarih verildi!

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanır? BİLSEM 1.2.3.sınıf sonuçları ne zaman açıklanacak? Merakla beklenen 2020 BİLSEM sonuçları için tarih belli oldu. Grup tarama uygulamaları 4 Ocak 2020 tarihinde başlamıştı. Uygulamaların 11 Ekim tarihinde tamamlanacağı duyuruldu. Peki, BİLSEM 1.2.3. sınıf sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte BİLSEM sonuçları için açıklanan takvim!
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Grup tarama uygulamaları 4 Ocak 2020 tarihinde başlamıştı 11 Ekim 2020 tarihinde sona erecek. Grup tarama uygulama sonuçları 14 Ekim 2020 tarihinde http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16-22 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.
İtiraz sonuçları 23-30 Ekim 2020 tarihleri arasında değerlendirilecek. İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları 2-6 Kasım 2020 tarihleri arasında verilecek.
Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgeleri 11 Kasım 2020 tarihinde e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayınlanacak. Bireysel değerlendirmeler 23 Kasım 2020-19 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 26 Şubat 2021 tarihinde http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.
Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 1-12 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak. Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazlar 15-26 Mart 2021 tarihleri arasında değerlendirilecek.
Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 5 Nisan-7 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.