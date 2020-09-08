BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanır? BİLSEM 1.2.3. sınıf sonuçları için tarih verildi!

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanır? BİLSEM 1.2.3.sınıf sonuçları ne zaman açıklanacak? Merakla beklenen 2020 BİLSEM sonuçları için tarih belli oldu. Grup tarama uygulamaları 4 Ocak 2020 tarihinde başlamıştı. Uygulamaların 11 Ekim tarihinde tamamlanacağı duyuruldu. Peki, BİLSEM 1.2.3. sınıf sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte BİLSEM sonuçları için açıklanan takvim!

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Grup tarama uygulamaları 4 Ocak 2020 tarihinde başlamıştı 11 Ekim 2020 tarihinde sona erecek. Grup tarama uygulama sonuçları 14 Ekim 2020 tarihinde http://meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Grup tarama uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 16-22 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.