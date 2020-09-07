Sırtında taşıdığı oğlu, Seval hanımın gururu oldu

Eskişehir'de yaşayan SMA hastası İslam Olkun, her gün annesi Seval Olkun'un kucağında ve sırtında okula gitti. İlkokul, ortaokul lise derken, üniversiteyi hayal etti. Ellerini kullanamadığı için kağıt ve kalem tutamayan 24 yaşındaki Olkun, "gece gündüz" bilgisayar başında ücretsiz videolar sayesinde ders çalışıp YKS'ye hazırlandı. Bu yıl girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarılı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni kazandı. Annesinin desteği ile engelleri bir bir aşan Olkun, yeni amacını anlattı: "Şimdi tek hedefim iyi bir öğretmen olmak ve öğrencilerimin aklında iz bırakabilmek. Başaracağıma inanıyorum".