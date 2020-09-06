Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.09.2020 04:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.09.2020 04:51
    ABONE OL

    'daki a "karşı ateş" tekniğiyle müdahale ediliyor! Bakan Pakdemirli incelemelerde bulundu

    'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda önceki gün başlayan ve kontrol altına alındıktan sonra bazı bölgelere yeniden yayılan ı söndürmek için karşı ateş tekniğine geçildi. Basın açıklamasının ardından yangının olduğu bölgede incelemede bulunan ve , Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla "karşı ateş tekniği de dahil olmak üzere yangını kontrol edebilmek için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz" dedi.

    'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda önceki gün başlayan ve kontrol altına alındıktan sonra bazı bölgelere yeniden yayılan ı söndürmek için karşı ateş tekniğine geçildi. Basın açıklamasının ardından yangının olduğu bölgede incelemede bulunan ve , Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla "karşı ateş tekniği de dahil olmak üzere yangını kontrol edebilmek için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz" dedi.

    KARŞI ATEŞ TEKNİĞİ
    Büyük orman yangınlarının söndürülmesinde dolaylı paralel metod, karşı ateş ve kendi haline bırakma kullanılmaktadır. Büyük yangınları söndürmede kullanılan bu yöntemleri yapacak yükümlülerin görevleri çok iyi bilmeleri ve onu en iyi şekilde uygulamaları gerekir. Karşı ateş tekniği uygulanmasının amacı, hızla ilerleyen yangının önündeki yanıcı maddeleri azaltarak veya tamamen yok ederek yangının büyümeden kontrol altına alınmasını sağlamaktır.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Hatay'daki yangına "karşı ateş" tekniğiyle müdahale ediliyor! Bakan Pakdemirli incelemelerde bulundu
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri