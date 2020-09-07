Dünyanın birçok yerinde et lokantaları bulunan Nusret Gökçe, yine bir hayır işi için kolları sıvadı. Kızılay sosyal medya hesabından "Biz Bir Aileyiz" sloganıyla uluslararası bir yardım çağrısı yatı. Gökçe'nin Beyrut için yaptığı yardım kampanyası çağrısına Maradona, Drogba, NBA oyuncusu Boban, İlkay Gündoğan, Dr. Mehmet Öz gibi çok sayıda ünlü isim destek çıktı. Ünlü etçi, Etiler Nusr-Et şubesinin önceki gün akşamki tüm gelirlerini Lübnan'daki ihtiyaç sahipleri için Kızılay'a bağışlanacağını açıkladı. Ardından et lokantası dolup taştı. Gecenin hasılatı, 442 bin liraya ulaştı. Gelirin makbuzunu paylaşan Gökçe, parayı Kızılay'ın hesabına aktardı.