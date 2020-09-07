KYK borçları silinecek mi? KYK borç affı var mı? Milyonlarca kişinin KYK borcu yani öğrenim kredisi bulunuyor. Üniversite döneminde borç alan kişiler geri ödemede zorluk yaşıyor. MHP Mersin milletvekili Olcay Kılavuz, KYK borçlarının affı için teklif verdiğini duyurmuştu. Peki, KYK borç affı var mı?

KYK BORÇ AFFI VAR MI?

MHP Mersin milletvekili Olcay Kılavuz, KYK borçları konusunda kanun teklifi verildiğini duyurdu. Kılavuz, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Üniversite öğrenimi görürken öğrencilerimizin aldığı öğrenim ve katkı kredilerinin geri ödeme döneminde, ana paranın üç katı kadar ekstra borca sebep olan faizin kaldırılmasına yönelik kanun teklifi verdik." şeklinde açıklama yaptı.