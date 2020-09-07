Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    Komşuya gövde gösterisi! Türk fırtınası

    , ’daki haklarından geri adım atmadı. Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı ise sert esmeye başladı! ’ı panik sardı.

    Komşuya gövde gösterisi!

    ORUÇ Reis, 'deki çalışmalarına devam etti. 'ne ait fırkateyn ise refakat ettiği sismik gemimize şu mesajı gönderdi: "Oruç Reis, burası TCG Gediz... Ülkemiz ve milletimiz için büyük önem taşıyan bir görev için sizlerle birlikteyiz. Yaptığınız çalışmalarla asil milletimizin beklediği müjdeyi vereceğinize inanıyoruz. 'da deniz hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta kararlıyız. Türk Deniz Kuvvetlerinin gücü ve 83 milyonun duası sizinle."

    Türkiye, son teknoloji gemileriyle Mavi Vatan'a açıldı. Akdeniz ve Karadeniz'deki yasal haklarından geri adım atmadı. Oruç Reis'i gören 'ı ve AB'yi panik sardı! Baskılara rağmen geri adım atmayan , KKTC ile Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nı başlattı. Askeri helikopterler Girne üzerinden havalandı! Sert esen Türk fırtınası, komşuda panik yarattı! Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Türkiye'nin adımları karşısında siyasi parti başkanlarını acil olarak toplantıya çağırdı. Çarşamba günü yapılacak toplantıda en önemli konunun Doğu Akdeniz olacağı vurgulandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Komşuya gövde gösterisi! Türk fırtınası
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri