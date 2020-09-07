Komşuya gövde gösterisi! Türk fırtınası

ORUÇ Reis, Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına devam etti. Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateyn ise refakat ettiği sismik gemimize şu mesajı gönderdi: "Oruç Reis, burası TCG Gediz... Ülkemiz ve milletimiz için büyük önem taşıyan bir görev için sizlerle birlikteyiz. Yaptığınız çalışmalarla asil milletimizin beklediği müjdeyi vereceğinize inanıyoruz. Mavi Vatan'da deniz hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta kararlıyız. Türk Deniz Kuvvetlerinin gücü ve 83 milyonun duası sizinle."

Türkiye, son teknoloji gemileriyle Mavi Vatan'a açıldı. Akdeniz ve Karadeniz'deki yasal haklarından geri adım atmadı. Oruç Reis'i gören Yunanistan'ı ve AB'yi panik sardı! Baskılara rağmen geri adım atmayan Türkiye, KKTC ile Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nı başlattı. Askeri helikopterler Girne üzerinden havalandı! Sert esen Türk fırtınası, komşuda panik yarattı! Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Türkiye'nin adımları karşısında siyasi parti başkanlarını acil olarak toplantıya çağırdı. Çarşamba günü yapılacak toplantıda en önemli konunun Doğu Akdeniz olacağı vurgulandı.