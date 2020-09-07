İBB'den Boğaz cefası!

İstanbul Yeni Mahalle'de kanalizasyon borularından denize pis ve atık su bırakıldığı iddia edildi. Mahalle sakinleri özellikle sabah saatlerinde bölgede yoğun bir koku yayıldığını belirtirken, İstanbul Boğazı'nın Yeni Mahalle bölümünde suyun renginin kahverengiye büründüğü görüldü. Sarıyer Yeni Mahalle Muhtarı Ahmet Çınar, yaşananlarla ilgili olarak, "Son olarak iki, üç ay önce İSKİ'ye bildirdik. Tamam dendi ve gelip baktılar. Ama sonrasında bir şey yapılmadı. Buradaki kanal suyu denize akıyor. Boru döşenecekti öyle kaldı" diyerek tepkisini dile getirdi.