Giresun'daki afetin izlerini silmek için ilk günden itibaren devletin, bakanlıkların ve ilgili kurumların özveri ile çalıştığını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Afet nedeniyle yıkılan köprülerin imalatına başladık. Hasar gören yollarla ilgili projeler yapılıyor. Bundan sonra yapılacak projelerin bu tarz afetlerden hiç etkilenmemesi için arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisindeler'' ifadelerini kullandı.





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün Giresun Dereli ilçesindeki çalışmaları yerinden inceledi. Ülke genelindeki büyük projelerin herhangi bir aksama olmadan sürdürüldüğünü bildiren Bakan Karaismailoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





''Ülke genelinde büyük projelerin çalışmalarına devam ediliyor. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Ankara-Niğde Otoyolu'nu hizmete sunduk. Ülkemizin en büyük projelerinden bir tanesiydi. Karayolu ulaşım tarihimizin en önemli projelerine bir ekleme oldu. 330 kilometrelik bir otoyol aksımızı Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar toplamda bin 230 kilometrelik bir yol ağını tamamlamış olduk. Bu da ülkemize kazandırılan en önemli projelerden bir tanesi. Ankara-Niğde Otoyolu vatandaştan çok büyük beğeni alıyor. Dün itibarıyla ilk gün olmasına rağmen 10 bine yakın araç geçişi oldu. İnşallah bu artarak devam edecek."





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