Giresun'daki afetin izlerini silmek için ilk günden itibaren devletin, bakanlıkların ve ilgili kurumların özveri ile çalıştığını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Afet nedeniyle yıkılan köprülerin imalatına başladık. Hasar gören yollarla ilgili projeler yapılıyor. Bundan sonra yapılacak projelerin bu tarz afetlerden hiç etkilenmemesi için arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisindeler'' ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün Giresun Dereli ilçesindeki çalışmaları yerinden inceledi. Ülke genelindeki büyük projelerin herhangi bir aksama olmadan sürdürüldüğünü bildiren Bakan Karaismailoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
''Ülke genelinde büyük projelerin çalışmalarına devam ediliyor. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Ankara-Niğde Otoyolu'nu hizmete sunduk. Ülkemizin en büyük projelerinden bir tanesiydi. Karayolu ulaşım tarihimizin en önemli projelerine bir ekleme oldu. 330 kilometrelik bir otoyol aksımızı Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar toplamda bin 230 kilometrelik bir yol ağını tamamlamış olduk. Bu da ülkemize kazandırılan en önemli projelerden bir tanesi. Ankara-Niğde Otoyolu vatandaştan çok büyük beğeni alıyor. Dün itibarıyla ilk gün olmasına rağmen 10 bine yakın araç geçişi oldu. İnşallah bu artarak devam edecek."
VATANDAŞIMIZLA BERABER OLMANIN VERDİĞİ MOTİVASYONLA TÜM SIKINTILARIN ÜSTESİNDEN GELİYORUZ
Giresun'da yaşanan afetin sonrasında devletin, bakanlıkların, sivil toplum örgütleri ve ilgili kurumların büyük bir özveri ile çalıştığının altını çizen Karaismailoğlu, afet nedeniyle yaşanan sıkıntıların büyük oranda kaldırıldığını kaydetti. Dereli ve Giresun'da normal yaşamın başladığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, afetin etkilerini tamamen silmek için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.
Bir yandan afet nedeniyle yıkılan köprülerin imalatına başlandığına diğer yandan hasar gören yollarla ilgili projelerin yapıldığına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "Bundan sonra yapılacak projelerin afetten hiç etkilenmemesi için arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisindeler. İnşallah onları da en kısa sürede tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. 22 Ağustos'tan bu yana buradayız. Giresun gündemimiz oldu ve sürekli vatandaşımızla beraber olduk. Onlarında desteğiyle, moral ve motivasyonla birlikte bütün sıkıntıların üzerinden geliyoruz" diye konuştu.
EĞRİBEL TÜNELİ 1 YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK
Giresunda yapılan önemli projelerden bir tanesinin de Eğribel Tüneli olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, 2021'in sonlarına doğru tamamlanması planlanan proje için , "Türkiye'nin en uzun tünellerden birisi olacak. Bittiğinde bölgeye değer katacak, ekonomisini, istihdamını, ticaretini önemli derecede artıracak" dedi.
KAYIPLARIMIZ İÇİN 500 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞIYOR
Giresun'da bir daha böyle bir afetin yaşanmaması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, ''Burada en üzücü şey afet nedeniyle oluşan kayıplarımız. Kayıplarımızın çoğuna ulaştık ama bulunamayan kayıplarla ilgili çalışmaları yerinde inceledik. Kayıpların bulunabilmesi için 500 kişi çok büyük bir özveriyle çalışıyorlar. İnşallah en kısa zamanda onları da buluruz" dedi.
Bakan Karaismailoğlu arama kurtarma çalışmalarını da yerinden takip etti. Çaldağ mevkiinde arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Karaismailoğlu, selden etkilenen bölgelerden biri olan İnişdibi yaylasında vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların talebini dikkatle dinleyen ve notlar aldıran Bakan Karaismailoğlu, Dereli güzergahında Yavuzkemal Mahallesinde de vatandaşlarla biraraya geldi. Karaismailoğlu Üçkayalar Balıkçı Barınağı'nı da ziyaret ederek bilgi aldı.