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    • 06.09.2020 11:26
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    : Dışişleri'nden 'ya tepkisi: Hayal kırıklığı yaratmaktadır

    haberi... Dışişleri Bakanlığı 'nın 'te büyükelçilik açmayı planlamasıyla ilgili olarak bir açıklama yayınladı. Yayınlanan açıklamada karara sert tepki gösterilirken, "Uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecek böyle bir adımın Kosovalı yetkililerce düşünülmesi dahi hayal kırıklığı yaratmaktadır." denildi.

    Dışişleri'nden Kosova'ya Kudüs tepkisi

    Dışişleri Bakanlığı, 'nın tanınmaları karşılığında 'te büyükelçilik açma kararı almasına sert tepki gösterdi. Skandal karardan geri dönülmesi gerektiği vurgulandı.

    İşte Dışişleri Bakanlığının o açıklaması
    Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Başbakan Hoti ve Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla'nın sosyal medya paylaşımlarından, Kosova ile 'in birbirlerini karşılıklı tanımalarına ilaveten Kosova'nın Kudüs'te Büyükelçilik açmasının da taahhüt edildiği anlaşılmaktadır.

    Uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecek böyle bir adımın Kosovalı yetkililerce düşünülmesi dahi hayal kırıklığı yaratmaktadır.

    Kosova'yı ilk tanıyan ülkeler arasında yer alan Türkiye, bu ülkenin uluslararası alanda tanınmasına yönelik çabalara da öteden beri büyük destek vermiştir. Fakat bu sürecin uluslararası hukuk hilafına ve bilhassa toprakları işgal altında bulunan Filistin halkının acıları üzerine inşa edilmesini doğru bulmuyoruz.

    Filistin meselesinin ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti'nin vücut bulmasıyla çözülebileceği çeşitli BM kararlarıyla defalarca vurgulanmıştır.

    Kosova liderliğine, sözkonusu kararlara riayet ederek, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne halel getirecek ve gelecekte Kosova'nın başka devletlerce tanınmasına da engel olabilecek bu tür adımlardan kaçınması çağrısında bulunuyoruz.

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