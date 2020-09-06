Pitbull dehşeti

Antalya'da 28 Ağustos'ta küçük kız, annesi Hatice Akyüz, teyzesi Ayşe Yıldız ve 9 aylık kardeşiyle yolun karşısına geçerken pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Yakınları ve çevredekiler tarafından güçlükle kurtarıldı. Vücudunda çok sayıda diş izi ve yara oluşan çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Evinde yaralarının iyileşmesi için yatmaya devam eden minik, bir türlü yaşadıklarının etkisinden kurtulamıyor. Oyuncak köpeğiyle bile oynayamıyor. Anne Akyüz, "Kızım çok korktu. Aşıları yapıldı. Tedavisi sürüyor" dedi.