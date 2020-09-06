Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    Pitbull dehşeti

    , sokakta pitbull saldırısına uğradı. Yaşadığı travmayı atlatamadı.

    Pitbull dehşeti

    Antalya'da 28 Ağustos'ta , annesi Hatice , teyzesi Ayşe Yıldız ve 9 aylık kardeşiyle yolun karşısına geçerken pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Yakınları ve çevredekiler tarafından güçlükle kurtarıldı. Vücudunda çok sayıda diş izi ve yara oluşan çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Evinde yaralarının iyileşmesi için yatmaya devam eden minik, bir türlü yaşadıklarının etkisinden kurtulamıyor. Oyuncak köpeğiyle bile oynayamıyor. Anne Akyüz, "Kızım çok korktu. Aşıları yapıldı. Tedavisi sürüyor" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Pitbull dehşeti
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri