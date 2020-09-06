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    • 06.09.2020 Gazete
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    Okeye döndük

    Yurdum insanı sınırları zorladı! Kahvehanede okey oynamak için akılalmaz bir yöntem tasarladı. Masalar, asetat kağıdı ile birbirinden ayrıldı. Her birine tek kullanımlık eldiven dağıtıldı.

    Okeye döndük

    Covid-19'un yayılmasını önlemek için kahvehanelerde oyunlar yasaklandı. Ancak yurdum insanını kimse durduramadı. 'da bir kahvehanede hayata geçirilen yöntem, sınırları zorladı! Dükkan sahibi Yavuz Selim Çakırtaş, masa örtülerini tek kullanımlık olacak şekilde tasarladı. Oyun taşlarını her kullanımdan sonra dezenfekte etmeye başladı.

    Oyunda masada oturanların birbirleriyle temas etmemesi için de protatip bir sistem hazırladı. Yapılan asetat kağıdı ile oyuncular birbirini görürken, hava geçişinin engellenmesi sağlandı.

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