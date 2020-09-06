Okeye döndük

Covid-19'un yayılmasını önlemek için kahvehanelerde oyunlar yasaklandı. Ancak yurdum insanını kimse durduramadı. Samsun'da bir kahvehanede hayata geçirilen yöntem, sınırları zorladı! Dükkan sahibi Yavuz Selim Çakırtaş, masa örtülerini tek kullanımlık olacak şekilde tasarladı. Oyun taşlarını her kullanımdan sonra dezenfekte etmeye başladı.

Oyunda masada oturanların birbirleriyle temas etmemesi için de protatip bir sistem hazırladı. Yapılan asetat kağıdı ile oyuncular birbirini görürken, hava geçişinin engellenmesi sağlandı.